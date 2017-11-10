Первичная настройка Yeastar TG400

Перед настройкой убедитесь в том, что сетевая вилка подключена к порту Voip-шлюза, кнопка включения переведена в активный режим, интернет-кабель подключен к аппарату и, как минимум, одна СИМ-карта вставлена в GSM разъём. В данной инструкции СИМ-карта вставлена в Trunk1. Примечание : в данной инструкции мы рассмотрим ситуацию, когда VoIP-шлюз выступает в роли SIP-сервера регистрации. Поэтому необходимо в настройках NAT оборудования (например, на роутере) произвести проброс портов для частного IP-адреса VoIP-шлюза Yeastar TG400.

Вход на страницу настроек

(Раскрыть) Как узнать IP-адрес аппарата Шаг 1. Узнаём IP-адрес аппарата.

IP-адрес VoIP-шлюза по умолчанию: 192.168.5.150 Шаг 2. Подключение к веб-интерфейсу. Для подключения к веб-интерфейсу VoIP-шлюза и дальнейшей настройки выполните следующие действия: Подключите компьютер к порту LAN VoIP-шлюза с помощью Ethernet-кабеля.

Измените IP-адрес компьютера, например, на 192.168.5.100, для того, чтобы компьютер и VoIP-шлюз находились в одной подсети.

Для входа в веб-интерфейс VoIP-шлюза в строке браузера наберите 192.168.5.150.

Логин/Пароль по умолчанию: admin/password

Настройка аппарата

Внимание! В качестве примера на всех скриншотах указан логин (обязательно цифрового вида) 400 и пароль password. Вместо них везде необходимо указать ваш логин и пароль.

Шаг 1. Заходим в раздел «Шлюз». В разделе «Шлюз» выбираем в левом меню в категории «VoIP-настройки» подкатегорию «VoIP-линии».

Шаг 2. Нажимаем кнопку «Добавить VoIP-линию», в появившемся окне выбираем тип линии «SIP-аккаунт», тип «SIP», Имя «GSM1», Пользователь «400», Пароль «password» (имя, пользователь и пароль указаны в качестве примера, Вы можете использовать любые другие значения, но учтите, что для "Пользователя" необходимо использовать цифровой формат). Данные под цифрой 1 необходимо будет использовать в шаге 6. Нажимаем «Сохранить».

Замечание: в поле "Имя" мы вписали "GSM1", однако пользователь может вписать любое значение.

Шаг 3. Заходим в подкатегорию «GSM в SIP» и выбираем редактирование маршрута или добавление нового маршрута, меняем параметр «Назначение» на свою VoIP-линию «SIP-аккаунт – GSM1»(в данном случае GSM1 - это имя аккаунта, которое мы задали в предыдущем шаге). Нажимаем «Сохранить».

Шаг 4. Заходим в подкатегорию «SIP в GSM» и выбираем редактирование маршрута или добавление нового маршрута, меняем параметр «Источник» на свою VoIP-линию «SIP-аккаунт – GSM1». Нажимаем «Сохранить».

Шаг 5. Заходим в личный кабинет Mango Office (lk.mango-office.ru). Далее наводим на первый пункт навигационного меню «Обработка звонков», затем «Номера подключенные к АТС», листаем до пункта «2.Номера других операторов связи», нажимаем «добавить номер», выбираем «Активный сип», прописываем данные, которые мы указали в шаге 3. В поля «Сервер» указываем внешний IP-адрес и порт (рекомендуем использовать число из диапазона 7001-49159, не рекомендуется использовать порт 5060, так как данный порт чаще других подвергается спам-атакам. Не забудьте пробросить порт VoIP-шлюза для NAT оборудования.

Шаг 6. В веб-интерфейсе, в разделе «Статус», в подкатегории «GSM-линии» статус VoIP-линии должен быть «Зарегистрировано».

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Настройка завершена.